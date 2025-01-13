Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:52

Кожевников: «Гру приехал в «Трактор» не развивать хоккей. Где новый Кузнецов?»

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников сравнил игру лидеров Восточной и Западной конференции в FONBET КХЛ, а также высказался о работе школы «Трактора».

«Локомотив» работает точечно, тщательно подбирает состав. Никитин работает там уже три года, хотя до этого он уже все доказал в ЦСКА. Ребята верят ему, идут за ним. Лидер Востока, «Трактор», тоже давно собрал команду. Но я не вижу там хорошей молодежи. Хотя школа в Челябинске одна из лучших в стране. Где новый Ничушкин, новый Кузнецов? Раз этого нет, можно сделать вывод, что Гру просто приехал к нам работать, а не развивать хоккей», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

В турнирной таблице регулярного чемпионата лидирует «Локомотив» Игоря Никитина, «Трактор» под руководстом канадца Бенуа Гру располагается на второй строчке.

Источник: metaratings.ru
КХЛ
ХК Трактор
Читайте также
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Сегодня
Вчера
Неделя