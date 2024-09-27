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Сегодня, 14:29

Кожевников: «В «Авангарде» сейчас нет тех, кто может заменить Буше или Ткачева»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру «Авангарда» в нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Два основных игрока вывалились. Да, команда старается что-то сделать, но в последнее время проигрывает. Понятно, что «Авангарду» сложно без Буше и Ткачева. Но к середине сезона «Авангард» будет другим. Конечно, молодым будет трудно заменить Ткачева и Буше. В «Авангарде» сейчас просто нет тех, кто может заменить Буше или Ткачева», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

«Авангард» одержал победы в первых трех матчах сезона, а затем потерпел шесть поражений подряд. Омская команда с 7 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Metaratings.ru.
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Александр Кожевников

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