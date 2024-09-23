Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:36

Кожевников: «Радулов — боец до мозга костей, он привнес новый элемент в «Локомотив»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру Александра Радулова за «Локомотив» в нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Радулов уже принес много пользы «Локомотиву». Он много сражается, Саша — боец до мозга костей. Радулов всегда до конца отдается на площадке, заводит команду. Дай бог, чтоб не переборщил с этим. Но пока у него все хорошо, привнес новый элемент в командную игру. Можно ли сказать, что он успокоился? Думаю, да. Теперь мы не видим таких резких выпадов, как раньше. Человек взрослеет, это нормально. Дай Бог, чтоб так было дальше», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

Радулов в июне перешел в «Локомотив» из «Ак Барса», с которым у него истек срок контракта. В нынешнем сезоне 38-летний форвард сыграл в семи матчах за ярославскую команду, отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Александр Кожевников

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
УЕФА изменил трактовку правил из-за эпизода с рукой Кукурельи на Евро
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Евгения Медведева рассказала о романе с фигуристом Чигиревым
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя