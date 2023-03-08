Кожевников назвал Никишина лучшим защитником КХЛ: «Он мастер и звезда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого считает лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Естественно выделю игрока СКА Никишина. Он здорово играет в атаке и неплох в обороне. Он лучший защитник и вообще просто молодец. Да, есть ошибки, но он молодой и горячий. Но сейчас он самый сильный. У него отличное катание, он — мастер и звезда! Уедет ли он скоро в НХЛ? Думаю, да. Он там нужен и сможет зацепиться. Уверен, его уже зовут. Но пока он сказал, что поиграет здесь. Это правильно, потому что он окрепнет как мужик, а потом поедет туда», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне Александр Никишин сыграл в 65 матчах регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в составе СКА, забросил 11 шайб и сделал 44 результативные передачи. В плей-офф КХЛ он отыграл четыре встречи, забил один гол и отличился результативной передачей.