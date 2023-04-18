Кожевников назвал российского игрока, готового к отъезду в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков готов к отъезду в НХЛ.

«Кто из российских игроков потенциально готов к отъезду в НХЛ в следующем сезоне? По большому счету я вижу только одного — Воронкова. Мы не знаем, сколько у нас талантливых игроков. Кто-то уезжает туда и закрепляется, а некоторые возвращаются, ничего не получается, причем у хороших игроков. Предложить мы можем многих, но вот закрепиться там — это другой вопрос. У нас много хоккеистов, но я не чувствую, что они готовы», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 22-летний Воронков провел 54 матча за «Ак Барс», забросил 18 шайб и сделал 13 результативных передач. В плей-офф на его счету 10 (6+4) очков в 18 играх.