Кожевников назвал заявление МИДа Швеции чистой русофобией

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление шведского МИД, призвавшего их хоккеистов не ехать в Россию.

«Политические игры! Русофобия чистой воды. Мы все знали об этом. У нас и не так много швецов в лиге. Боюсь ли, что в КХЛ останутся только российские хоккеисты? Нет. Будем давать больше времени молодым игрокам. У нас будет сильная лига», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее посольство США призвало своих граждан покинуть Россию. Позже с аналогичным заявлением выступили в министерстве иностранных дел Канады.

В МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию