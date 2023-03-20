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Сегодня, 03:17

Кожевников: «Ни в одной серии плей-офф ничего не решено — матчи идут шайба в шайбу»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о втором раунде плей-офф КХЛ, где во всех парах счет 2-0 в сериях.

— Ничего еще не решено, конечно, — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт». — Команды, проигравшие первые два матча, будут сейчас биться на своих площадках. Игры идут шайба в шайбу, ни у кого нет большого преимущества ни по игре, ни по счету.

— Нельзя сказать, кто фаворит в паре после первых матчей?

— Ну, тяжело. Конечно, «Ак Барс» — фаворит в дуэли с «Адмиралом», но во Владивостоке очень трудно играть. СКА — тоже фаворит. Тем нее менее, он выиграл оба матча у «Торпедо» с минимальным счетом.

— Вам какая серия больше нравится по качеству хоккея?

— По игре? ЦСКА — «Локомотив». Хотя по красоте лучше смотрятся СКА и «Торпедо». Мне просто интересно, как Ярославль противостоит обладателю Кубка Гагарина.

— Как СКА и «Торпедо» удается показывать яркий хоккей в плей-офф?

— Это две самые зрелищные команды КХЛ, спору нет. Играют в свой хоккей, получают от этого удовольствие. Есть, конечно, обратные примеры — матчи «Авангарда» и «Металлурга». Там тягучий хоккей.

— Игорь Ларионов доказывает в «Торпедо», что и со средними игроками можно атаковать три периода?

— Конечно. Правильно подобранные звенья, сочетания игроков. У них философия такая — они не отступают от нее.

— Другие играют от обороны. Им не хватает игроков для зрелищного стиля?

— Отговорки всегда можно найти. Я за то, чтобы мода, которую внес Игорь Ларионов, была поддержана. Зрелищный хоккей приятно смотреть. Возьмите ту же «Северсталь». Что, у них такой мощный состав? Нет. Но в играх против ЦСКА команда Разина показала интересный хоккей. Надо эти ростки романтического стиля приветствовать.

— В общем, ни в одной паре четвертьфиналистов ничего не решено?

— Нет, конечно. Более-менее все будет понятно к четвертой игре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-ni-v-odnoj-serii-plej-off-nichego-ne-resheno-matchi-idut-shajba-v-shajbu/
КХЛ
Александр Кожевников
Кубок Гагарина
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