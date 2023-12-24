Кожевников: «Голдобину дали возможность раскрыться полностью. Он стал себя чувствовать свободнее»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Спартака» Николая Голдобина, который установил рекорд клуба по числу набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар» (5:2), теперь у него 57 (28+29) очков. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Александру Хохлачеву и словаку Бранко Радивоевичу, которые набирали по 55 очков за один сезон в «Спартаке».

«Голдобину сейчас дали возможность раскрыться полностью. Он стал более свободно себя чувствовать, поэтому начал играть в свое удовольствие за команду» — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Голдобин лидирует в списке лучших бомбардиров ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24.