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Сегодня, 05:58

Кожевников о Шипачеве: «Он видит поляну четырьмя глазами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева.

«Шипачев — профессионал с большой буквы. В матче с «Северсталью» он, скорее всего, побьет рекорд Мозякина. Он точно будет стараться это сделать побыстрее. Он находится в хорошей форме. За его игрой приятно наблюдать. Он видит поляну четырьмя глазами. Передачей найдет любого партнера.
Не думаю, что «Динамо» стоит вывести 87-й номер из обращения, когда Вадим закончит карьеру. Раньше так поступали, если человек много лет отдал одному клубу. Так можно поднимать свитер любого игрока, который приехал. Я считаю, это неправильно. Свитер — сердце болельщика. Им решать, надо выводить номер или нет. Хоккеисты играют для них. Пусть минчане сделают опрос по этому поводу», — приводит Legalbet слова Кожевникова.

Шипачев набрал 928 (291+637) очков за всю карьеру в КХЛ. 37-летний форвард делит первое место с Сергеем Мозякиным по числу результативных действий в истории лиги.

Источник: Legalbet

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