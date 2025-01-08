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Сегодня, 17:10

Кожевников: «Ротенберг пашет в СКА, у него многое получается»

Сергей Ярошенко
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Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников оценил выступление СКА в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ, а также высказался о составе команды.

«В СКА собралась нормальная команда, в ней много звезд. Но их же надо еще укомплектовать. Такая ситуация происходит не в первый раз. Вспомните локаутный сезон 2004 года. Тогда в лигу приехало очень много звезд. Но в итоге многие сильные команды, укомплектованные ими, толком не прошли в плей-офф. Так что не все решается звездами, все решается их действиями на поле. Я вижу, что Роман Борисович пашет и у него многое получается. Посмотрим, что будет со СКА в плей-офф», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

СКА после 41 матча набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Metaratings
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ХК СКА
Александр Кожевников
Роман Ротенберг
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