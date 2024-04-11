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Сегодня, 21:50

Кожевников оценил работу Никитина в «Локомотиве»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников оценил работу Игоря Никитина на посту главного тренера «Локомотива».

«У «Локомотива» есть своя система и хороший тренер. У него есть игровые принципы, он им соответствует. И доказывал это в Омске и в ЦСКА, а теперь доказывает в «Локомотиве». До финала он уже дошел, человек знающий. Тонкий и умный специалист, который умеет подбирать команду», — приводит слова Кожевникова LiveResult.

На пути к финалу Кубка Гагарина ярославцы обыграли ЦСКА, «Авангард» и «Трактор». В полуфинальной серии команда Никита победила челябинский клуб со счетом в серии 4-0.

Источник: LiveResult
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Александр Кожевников
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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