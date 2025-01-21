Сегодня, 03:20
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга.
«Ротенберг делает все для смотрибельности хоккея. Чем бы журналисты занимались, если не Роман Борисович? А здесь у них есть поле, инфозлость. Должен быть троллинг, что и делает Ротенберг. А у нас слушаешь пресс-конференции, а там одни и те же ответы. Многие боятся сказать лишнего, потому что пресса потом их удалит. У каждого своя психология. Разин боится выступать. Он раньше давал скептицизма и всего. Раньше тоже троллил, но его удалили», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
На данный момент СКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 55 очков в 45 матчах.