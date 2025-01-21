Кожевников: «Ротенберг — главный тролль среди тренеров КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Ротенберг делает все для смотрибельности хоккея. Чем бы журналисты занимались, если не Роман Борисович? А здесь у них есть поле, инфозлость. Должен быть троллинг, что и делает Ротенберг. А у нас слушаешь пресс-конференции, а там одни и те же ответы. Многие боятся сказать лишнего, потому что пресса потом их удалит. У каждого своя психология. Разин боится выступать. Он раньше давал скептицизма и всего. Раньше тоже троллил, но его удалили», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

На данный момент СКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 55 очков в 45 матчах.