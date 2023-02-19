Кожевников: «Фазель — нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Таких людей не хватает в ИИХФ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на критику в адрес бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля со стороны европейских политиков и журналистов.

«Что я могу сказать насчет критики в адрес Фазеля? Собака лает, караван идет. Он нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Жалко, что таких людей мало», — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

Также он отметил, что Фазеля сейчас не хватает в ИИХФ.

«Таких людей не хватает. Самое главное — у него совесть чиста перед самим собой. Ему не надо было перед кем-то отчитываться. Фазель много что сделал и развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Это приспешники, у которых нет совести», — добавил Кожевников.

Ранее стало известно о том, что Фазель получил российское гражданство и стал совладельцем крупной сельскохозяйственной компании.