Сегодня, 14:24
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на критику в адрес бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля со стороны европейских политиков и журналистов.
«Что я могу сказать насчет критики в адрес Фазеля? Собака лает, караван идет. Он нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Жалко, что таких людей мало», — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.
Также он отметил, что Фазеля сейчас не хватает в ИИХФ.
«Таких людей не хватает. Самое главное — у него совесть чиста перед самим собой. Ему не надо было перед кем-то отчитываться. Фазель много что сделал и развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Это приспешники, у которых нет совести», — добавил Кожевников.
Ранее стало известно о том, что Фазель получил российское гражданство и стал совладельцем крупной сельскохозяйственной компании.