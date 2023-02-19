0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:24

Кожевников: «Фазель — нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Таких людей не хватает в ИИХФ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на критику в адрес бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля со стороны европейских политиков и журналистов.

«Что я могу сказать насчет критики в адрес Фазеля? Собака лает, караван идет. Он нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Жалко, что таких людей мало», — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

Также он отметил, что Фазеля сейчас не хватает в ИИХФ.

«Таких людей не хватает. Самое главное — у него совесть чиста перед самим собой. Ему не надо было перед кем-то отчитываться. Фазель много что сделал и развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Это приспешники, у которых нет совести», — добавил Кожевников.

Ранее стало известно о том, что Фазель получил российское гражданство и стал совладельцем крупной сельскохозяйственной компании.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-fazel-smely-j-muzhik-u-nego-sovest-chista-a-sejchas-v-iihf-odni-podletsy/
Александр Кожевников
Рене Фазель
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тамбиев назвал причины поражения от «Автомобилиста»