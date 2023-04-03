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Сегодня, 16:19

Кожевников отреагировал на уход Воробьева из «Металлурга»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Ильи Воробьева с поста главного тренера «Металлурга».

«Команду в Магнитогорске собирали хорошую, но получилось как получилось. Тренеру нужно всегда ко всему быть готовым. Если один год у тебя нормальный, а следующий не удался, значит, все надо менять. К сожалению, у нас так принято. В том году у них все было нормально, а в этом — провал. У Воробьева в Магнитогорске была неплохая команда, которая местами играла хорошо», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-u-vorob-eva-v-magnitogorske-by-la-neplohaya-komanda-no-poluchilos-kak-poluchilos/
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Александр Кожевников
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