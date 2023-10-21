Кожевников — о регулировании выезда молодых хоккеистов за границу: «Правильное решение. Давно пора»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова министра спорта РФ Олега Матыцина, который заявил, что в России разрабатывают правовые акты, регулирующие отъезд молодых хоккеистов за границу.

«Конечно, правильное решение. Давно пора. Что там делать? Мы их воспитываем, а они туда уезжают. Надо вводить какие-то акты, надо этим заниматься. Зачем мы теряем в год по 50 человек? Это все остатки 90-х. Родители воспитывают и настраивают, что там лучше. Надо заниматься воспитанием родителей в том числе. Введение актов, регулирующих отъезд молодых спортсменов за границу, пойдет на пользу российскому спорту. Это надо было сделать давно. Назрело уже. Все. Предел», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно.

Также Путин на форуме «Россия — спортивная держава» раскритиковал деятельность агентов, которые отправляют юных спортсменов за границу.