Кожевников поделился ожиданиями от матча КХЛ «Динамо» — «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего матча «Динамо» — «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Передряга, в которую попал «Авангард», была достаточно ожидаемой. Двенадцать матчей на выезде вместе со всеми перелетами — это тяжелая вещь. Для них это последняя игра на выезде. Но я думаю, что «Динамо» сейчас на ходу. Мне кажется, бело-голубые победят. Все-таки вратари у «Авангарда» не очень, а динамовцы умеют продавливать. У них много молодежи, полно желания и энергии. Именно за счет этих качеств «Динамо» и должно выиграть!» — цитирует «РБ Спорт» Кожевникова.

Бело-голубые занимают 3-е место в рейтинге Западной конференции (14 очков). Команда из Омска разместилась на 8-й позиции в рейтинге Восточной конференции (9 очков).

«Динамо» сыграет с «Авангардом» 27 сентября. Встреча пройдет в 19:30 по московскому времени.