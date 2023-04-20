Кожевников поделился впечатлениями от второй игры финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от второй игры финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (0:3).

«ЦСКА вчера выиграл за счет вратаря и порядка в игре. Игра-то у них была очень хорошей, силовой, на сумасшедших скоростях. Сильнейший на данном этапе победил. В первой игре больше повезло казанцам, а вчера — «армейцам». За счет чего у Рейдеборна получилось прибавить? Это надо спрашивать у тренера вратарей ЦСКА. Адам здорово играет, спасает команду. А для вратарей это самое главное. Откуда я знаю, за счет чего он прибавил? Икру, может быть, покушал. Черная икра придает энергии. Может, чак-чак еще поел. Раньше нам на первенстве мира давали икру, например. Может быть, чак-чак так повлиял? Что не получилось у «Ак Барса»? А как они сыграли? На ноль. Игра в нападении у них не получилась. Казанцы имели в своем распоряжении полторы минуты при игре в формате «5 на 3». Но «армейцы» молодцы, выстояли. Понимали всю ответственность», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.