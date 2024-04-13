Кожевников предположил, как на «Локомотиве» может сказаться длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина

Сегодня, 17:53
Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал длительный перерыв «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина.
«После того, как сломали Фукале, я сразу сказал, что серию можно заканчивать. У Челябинска было очень мало шансов. Но финал — это финал. Любые прогнозы неуместны, тут всегда 50 на 50. Всегда надо смотреть на первую игру серии и на то, как команды вообще в серию вкатываются. Хоккейная жизнь показывает, что часто длительный перерыв — это плохо. Команда, вышедшая из игрового тонуса, не всегда может в него вернуться», — цитирует Кожевникова LiveResult.
На пути к финалу ярославцы обыграли ЦСКА, «Авангард» и «Трактор». Соперником «Локомотива» в решающей серии станет «Автомобилист» или «Металлург» (3-3).