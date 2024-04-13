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Сегодня, 17:53

Кожевников предположил, как на «Локомотиве» может сказаться длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина

Алина Савинова
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Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал длительный перерыв «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина.

«После того, как сломали Фукале, я сразу сказал, что серию можно заканчивать. У Челябинска было очень мало шансов. Но финал — это финал. Любые прогнозы неуместны, тут всегда 50 на 50. Всегда надо смотреть на первую игру серии и на то, как команды вообще в серию вкатываются. Хоккейная жизнь показывает, что часто длительный перерыв — это плохо. Команда, вышедшая из игрового тонуса, не всегда может в него вернуться», — цитирует Кожевникова LiveResult.

На пути к финалу ярославцы обыграли ЦСКА, «Авангард» и «Трактор». Соперником «Локомотива» в решающей серии станет «Автомобилист» или «Металлург» (3-3).

Источник: LiveResult
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
Александр Кожевников
Кубок Гагарина
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