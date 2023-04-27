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Сегодня, 15:47

Кожевников прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

«Во всех матчах упорная борьба и мало шайб. Шестая игра не будет исключением, если никто не посыплется. Для меня ЦСКА — «Ак Барс» — один из лучших финалов за последние годы. Казанцы молодцы. Нужно было выиграть — выиграли, терпели весь пятый матч. У ЦСКА главная мотивация — взять второй год подряд Кубок и сделать это перед своими болельщиками. До этого они, по-моему, выигрывали всегда на выезде. Будет сложно, Казань будет зубами шайбу выгрызать, пластаться на льду», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

На данный момент счет в серии ЦСКА — «Ак Барс» 3-2 в пользу московской команды. Шестой матч между клубами пройдет 27 апреля в Москве.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-u-tcska-glavnaya-motivatciya-vzyat-vtoroj/
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Александр Кожевников
Кубок Гагарина
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