Кожевников: «Спартак» выиграл еще до матча, чехарда с вратарями не идет на пользу СКА»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Спартака» в гостях у СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Жамнов все правильно сказал после матча. Команда выполнила задание, играла даже не 60, а 100 минут. По сути, еще до матча переиграла СКА, все по плану. Что касается петербуржцев, то причин поражения можно назвать много. Конечно, это не мое дело — лезть в тренерские решения Романа Борисовича. Но мое сугубо личное мнение — чехарда с вратарями на пользу команде не идет. Непонятно, кто первый, кто второй», — сказал Кожевников «ВсеПроСпорт».

СКА после 42 матчей занимает 5-е место в Западной конференции с 54 очками. «Спартак» занимает 2-е место на «Западе» с 57 очками после 41 матча.