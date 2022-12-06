Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:16

Кожевников о новом лимите на легионеров в КХЛ: «Никто не может объяснить, для чего это делается»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» новость о том, что министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

«Зря это сделали! Ограничения в 5 легионеров было достаточно. Никто не может объяснить, для чего это делается. Недавно Морозов говорил, что решение не принято, а сейчас почему-то принято. Непонятно, зачем и почему. Конкуренции нет. Мы отпускаем своих игроков, а учиться не на ком. Что будет дальше? Три человека — это мало! Ну, будут на площадке вратарь, один защитник и нападающий. Они ничего не дадут. Объяснили бы хоть, для чего это делается», — сказал Кожевников «СЭ».

С сезона-2023/24 клубы КХЛ смогут заявлять не более трех иностранных хоккеистов.

Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
1
2
Читайте также
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гендиректор «Трактора» Савин: «Надеюсь, в ближайшее время будут обмены»

Гендиректор «Трактора» Савин о создании Telegram-канала: «Я задумываюсь об этом, но не сейчас»