Кожевников о новом лимите на легионеров в КХЛ: «Никто не может объяснить, для чего это делается»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» новость о том, что министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

«Зря это сделали! Ограничения в 5 легионеров было достаточно. Никто не может объяснить, для чего это делается. Недавно Морозов говорил, что решение не принято, а сейчас почему-то принято. Непонятно, зачем и почему. Конкуренции нет. Мы отпускаем своих игроков, а учиться не на ком. Что будет дальше? Три человека — это мало! Ну, будут на площадке вратарь, один защитник и нападающий. Они ничего не дадут. Объяснили бы хоть, для чего это делается», — сказал Кожевников «СЭ».

С сезона-2023/24 клубы КХЛ смогут заявлять не более трех иностранных хоккеистов.