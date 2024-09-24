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Сегодня, 13:25

Кожевников: «Спартак» подобрал интересных игроков, игра команды радует»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

«Спартак» подобрал интересных игроков. В команду пришел Ружичка, он смотрится хорошо. Другие ребята тоже подтягиваются — нельзя же выезжать на одной пятерке. Молодежь хорошая подрастает в «Спартаке». Но команда на большое замахнулась. Видно, что ребята играют с удовольствием. Матч с ЦСКА 28-го числа будет показательным в этом плане. Но пока сама игра «Спартака» меня радует», — сказал Кожевников Metaratings.ru.

«Спартак» после семи матчей занимает третье место в Западной конференции, имея в активе 11 очков. В ближайшем матче московская команда 25 сентября сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

 

Источник: Metaratings
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Александр Кожевников

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