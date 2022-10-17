Кожевников считает, что Рябыкин стал «стрелочником», на которого свалили все проблемы «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера омского «Авангарда» и оценил его назначение в штаб магнитогорского «Металлурга».

«Я еще до начала чемпионата говорил, что Рябыкин ходит по острию ножа. Он стал «стрелочником», на него все свалили, хотя он абсолютно не виноват. Что думаю про назначение Рябыкина в «Металлург»? Это отличное усиление, молодец Воробьев, ничего не скажешь. Хорошо ли сложится карьера в Магнитогорске? Да конечно! Он опытный специалист, давно в хоккее, да и сам играл неплохо. Принесет пользу, несомненно. Да он ведь там уже работал хорошо», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

10 октября «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Рябыкиным. Омичи набрали 13 очков в 16 матчах и до смены тренера занимали восьмое место в турнирной таблице «Востока».

17 октября «Металлург» объявил о подписании контракта с Рябыкиным до конца сезона-2022/23.