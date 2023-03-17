Кожевников: «Ежов нестабильный. В следующем сезоне «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает одной из причин неудач «Салавата Юлаева» в сезоне нестабильную игру голкипера команды Ильи Ежова.

«У «Салавата» весь сезон было что-то ненормально в руководстве, поэтому не думаю, что вылет из плей-офф в первом раунде можно считать провалом. К тому же там молодежь без опыта, которая проиграла, но этого опыта набралась. Но надо решать что-то в руководстве.

В воротах «Салават» надеялся на Ежова, но он не сыграл свои лучшие матчи. Получается, что это его уровень! Он нестабильный. В следующем сезоне «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря", — цитирует Кожевникова Legalbet.

Уфимская команда в первом раунде плей-офф КХЛ уступила в серии «Адмиралу» (2-4). 36-летний Ежов провел за «Салават Юлаев» 6 матчей в нынешнем плей-офф и пропустил 14 шайб.