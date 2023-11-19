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Сегодня, 10:58

Кожевников: «У ЦСКА сейчас вратарская позиция не очень, Федотову тяжело играть»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении ЦСКА в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Понятно, что ЦСКА сейчас соберется, поднакатает молодежь. В плей-офф они точно войдут, а дальше у них есть опыт. Но у них сейчас вратарская позиция не очень. Все-таки после такого перерыва Ивану Федотову тяжело играть, но, вроде, набирает. ЦСКА в таблице может подняться и выше, все-таки и Сергей Федоров у них опытный тренер. Думаю, они постараются третий год подряд выиграть Кубок», — цитирует Кожевникова Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 31 игры.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-u-tcska-sejchas-vratarskaya-pozitciya-ne/
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Александр Кожевников
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