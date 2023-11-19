Кожевников: «У ЦСКА сейчас вратарская позиция не очень, Федотову тяжело играть»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении ЦСКА в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Понятно, что ЦСКА сейчас соберется, поднакатает молодежь. В плей-офф они точно войдут, а дальше у них есть опыт. Но у них сейчас вратарская позиция не очень. Все-таки после такого перерыва Ивану Федотову тяжело играть, но, вроде, набирает. ЦСКА в таблице может подняться и выше, все-таки и Сергей Федоров у них опытный тренер. Думаю, они постараются третий год подряд выиграть Кубок», — цитирует Кожевникова Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 31 игры.