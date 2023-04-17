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Сегодня, 17:22

Кожевников считает ЦСКА фаворитом в финале Кубка Гагарина

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Жду бескомпромиссную борьбу. Финал все-таки. Мне ЦСКА больше нравится. Опытная команда, лучше организована. Но у «Ак Барса» есть Радулов. Саня — это машина. В ЦСКА хороший тренерский штаб, тренер в команде уже давно», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Финальная серия Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» стартует 17 апреля в 19.30 по московскому времени. Первый матч пройдет в Казани.

ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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