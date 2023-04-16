Кожевников считает заслуженным назначение Ротенберга главным тренером сборной «России 25»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной «России 25».
«Ротенберг уже доказал, что он хороший тренер. Нормально отношусь к такому назначению. Человек заслужил, все нормально. Он до этого работал в сборной России, пусть и не в качестве главного тренера. Зато он там все знает, знаком со всеми молодыми ребятами. Ожидать его в основной сборной России? Кто знает, там есть тренерский совет, который все решает. Надо смотреть, что будет дальше», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.
1 мая сборная отправится в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск. Подготовка к нему стартует 23 апреля в Новогорске.