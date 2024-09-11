Кожевников уверен, что московское «Динамо» попадет в первую четвертку плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал неудачный старт московского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.

«Старт сезона для «Динамо» складывается неудачно, но они по крайней мере стараются. Но не все же должны побеждать всегда. Давайте подождем. Может быть, вратари как-то неуверенно стоят. Дело больше в них, неудачно они играют. Кому-то нужно время. Не надо по трем играм выводы делать. Куда мы торопимся, гоним? В сезоне еще 60 игр. «Динамо» — достойная команда и будет в первой четвертке плей-офф, 100%. Они должны быть там», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В сезоне-2024/25 бело-голубые проиграли «Куньлуню» (1:3), «Ладе» (3:6) и одержали победу над «Северсталью» (3:1). 12 сентября «Динамо» сыграет против «Спартака».