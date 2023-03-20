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Сегодня, 15:16

Кожевников: «Российский футбол смотрят, может быть, только в Монголии. Хоккей популярнее»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что хоккей популярнее российского футбола.

«Кто у нас смотрит российский футбол? Кто покупает [атрибутику]? Я не знаю, кто его смотрит, может быть, в Монголии? Да, красивый вид спорта, но наш футбол не любят. Если по-честному. За пределами России наш хоккей смотрят больше, чем футбол. Хоккей популярнее футбола? Естественно хоккей популярнее, конечно!» — цитирует Кожевникова Legalbet.

Ранее Кожевников поделился мнением о втором раунде плей-офф КХЛ, где во всех парах счет 2-0 в сериях.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-rossijskij-futbol-smotryat-tolko-v-mongolii/
Футбол
Хоккей
Александр Кожевников
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