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Сегодня, 15:54

Кожевников: «Возвращение игроков из НХЛ в Россию? Все эти ребята женатые, у них за океаном семья»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возвращении российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Хотел бы я, чтобы все российские легионеры в НХЛ закончили свои карьеры в КХЛ? Это что-то из фантастики, какие-то несбыточные мечты. Вы не забывайте, что все эти ребята женатые, у них за океаном семья, дети, уже выстроен быт.

У всех же разные отношения. Тут все зависит от того, кто и к чему привыкает. Очень много вопросов и проблем, чтобы то, о чем мы сейчас говорим, было осуществимо", — сказал Кожевников Legalbet.

По данным СМИ, 32-летний российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов в ближайшее время подпишет контракт с петербургским СКА. Нападающий играл в НХЛ с 2014 года.

Источник: Legalbet
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
НХЛ
Александр Кожевников
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