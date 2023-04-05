Кожевников — об идее судить женщинам матчи КХЛ: «Они более ответственные и правильные, надо попробовать»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном судействе матчей КХЛ женщинами.

«Как смотрю на то, если мужской хоккей, например, КХЛ будут судить женщины, как это происходит в футболе? Почему бы и нет. Только тут надо будет уворачиваться, вдруг они не успеют. Девушки большие тоже есть. Можно попробовать. Это не проблема. У них же в футболе получается. Девушки более ответственные, более правильные. Потом уже надо рассуждать по тому, как они будут судить», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) арбитры-женщины привлекались к работе в качестве помощников главного судьи.