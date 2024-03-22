Кожевников — об уходе Билялетдинова: «Неудачи в сезоне не отменяют его величия»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Зинэтулы Билялетдинова покинуть пост главного тренера «Ак Барса».

«Это великий тренер. Да, у всех бывают не самые лучшие моменты в жизни. Были неудачи в сезоне, но это не отменяет его величия. Прекрасный игрок и прекрасный тренер. У этого человека просто вагон опыта. Даже несколько вагончиков. Он, конечно, еще может работать, и он будет работать — с таким-то сумасшедшим опытом», — сказал Кожевников «СЭ».

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА. В нынешнем розыгрыше плей-офф казанский клуб проиграл в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.

(Денис Сафронов)