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Сегодня, 15:07

Кожевников выступил против переименования Кубка Гагарина

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как относится к идее переименования Кубка Гагарина.

— Прижилось ли название Кубок Гагарина?

— Конечно, прижилось. Все же говорят, и никто не ошибается. Кубок Гагарина — это почетно. Для страны хороший Кубок, — приводит «Спорт День за Днем» слова Кожевникова.

— Если возникнет идея назвать иначе, какие могут быть варианты?

— Вообще не должно такого быть, вы что?! Это почетно, и вызывает гордость. Первый космонавт в мире, вы что? Это офигительная вещь (смеется)! У нас хоккеистов, конечно, много было хороших, и можно было в честь них назвать, но Юрий Гагарин — это святое. Все правильно, что так назвали, это почетно, уважуха.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил полет в космос.

В 2008 году появилась Континентальная хоккейная лига. КХЛ назвала свой главный трофей в честь космонавта, который очень любил хоккей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gagarin-eto-svyatoe-kozhevnikov-vystupil-protiv-pereimenovaniya-glavnogo-trofeya-kkhl-
Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
Кубок Гагарина
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