Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:25

Кожевников выступил за то, чтобы увеличить количество игр в КХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает об идее увеличения количества матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Однозначно, это отличная идея. Пока хоккейная сборная не участвует в чемпионатах мира, надо увеличить количество игр в КХЛ. Можно поменять календарь, чтобы удобно было всем, как командам, так и болельщиком. А то в футболе устроили бардак, не хватало еще в хоккее. У всех же летом дачи, огороды, дайте людям отдохнуть. А до конца мая можем играть спокойно. В Национальной хоккейной лиге бывает играют и на следующий день, у нас также можно попробовать. В любом случае болельщикам праздник, а команды в игровом тонусе и им это только в плюс. Когда нас вернут на международную арену, все будут в прекрасной форме», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-poka-sbornaya-rossii-ne-uchastvuet-v/
Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
1
Обсудить
Читайте также
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Адмирал» продлил контракт с защитником Паутовым

Терещенко надеется, что финал Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» будет состоять из семи матчей