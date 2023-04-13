Кожевников выступил за то, чтобы увеличить количество игр в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает об идее увеличения количества матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Однозначно, это отличная идея. Пока хоккейная сборная не участвует в чемпионатах мира, надо увеличить количество игр в КХЛ. Можно поменять календарь, чтобы удобно было всем, как командам, так и болельщиком. А то в футболе устроили бардак, не хватало еще в хоккее. У всех же летом дачи, огороды, дайте людям отдохнуть. А до конца мая можем играть спокойно. В Национальной хоккейной лиге бывает играют и на следующий день, у нас также можно попробовать. В любом случае болельщикам праздник, а команды в игровом тонусе и им это только в плюс. Когда нас вернут на международную арену, все будут в прекрасной форме», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.