Кожевников заявил, что болельщики «Спартака» живут прошлым

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что болельщики «Спартака» живут прошлым.

«Пока трудно сказать, кто из провалившихся в прошедшем сезоне прибавит в следующем. Мы не знаем, какое будет усиление у команд. По статусу старого имени — «Спартак» и «Трактор», но у них разве был хороший подбор игроков? Ну, Челябинск был хороший, поэтому это единственная команда, которая провалилась. Болельщики «Спартака» живут прошлым. Представляют, что команда будет бороться с лучшими командами, но этого нет. Все в сезоне выступили на своем уровне. Не знаю, откладывается ли возрождение «Спартака». Надо смотреть, кто придет в команду», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ московская команда заняла 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 68 играх, и не вышла в плей-офф турнира.