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Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Трактором»: «Очень важно, что в овертайме выстояли втроем»

Алина Савинова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (2:1 Б).

«Во втором периоде у нас возникли проблемы с контролем ритма. Было и кое-что позитивное. Ребята уже воспринимают информацию. Очень важно, что в овертайме выстояли втроем. А еще важнее, что Самонов, пропустив два броска в серии, в итоге выиграл ее», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козлова.

Тренер также отметил, что особая атмосфера в раздевалке команде чувствовалась и перед матчем с «Ак Барсом», и перед игрой с «Трактором».

В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/09/08/534348.html
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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