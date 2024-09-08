Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Трактором»: «Очень важно, что в овертайме выстояли втроем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (2:1 Б).

«Во втором периоде у нас возникли проблемы с контролем ритма. Было и кое-что позитивное. Ребята уже воспринимают информацию. Очень важно, что в овертайме выстояли втроем. А еще важнее, что Самонов, пропустив два броска в серии, в итоге выиграл ее», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козлова.

Тренер также отметил, что особая атмосфера в раздевалке команде чувствовалась и перед матчем с «Ак Барсом», и перед игрой с «Трактором».

В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.