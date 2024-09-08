Сегодня, 20:32
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (2:1 Б).
«Во втором периоде у нас возникли проблемы с контролем ритма. Было и кое-что позитивное. Ребята уже воспринимают информацию. Очень важно, что в овертайме выстояли втроем. А еще важнее, что Самонов, пропустив два броска в серии, в итоге выиграл ее», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козлова.
Тренер также отметил, что особая атмосфера в раздевалке команде чувствовалась и перед матчем с «Ак Барсом», и перед игрой с «Трактором».
В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.