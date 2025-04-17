Козлов: «Горжусь своей командой, в следующем матче нужно играть с сердцем и характером»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:6) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Я горжусь своей командой, как она сегодня играла, как она билась, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись. Следующая игра у нас дома, перед нашими болельщиками. Мы должны выходить играть так, как играли весь сезон — с сердцем и характером. Сейчас уже дело не в «физике», сейчас дело в характере», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Уфе 19 апреля. В случае победы красно-белые выйдут в полуфинал плей-офф КХЛ.