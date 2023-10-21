Козлов объяснил, почему «Салават Юлаев» проиграл «Северстали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Северсталь» создала для нас очень много трудностей. Быстрая команда, хорошо прессинговала. Бригада меньшинства получила сегодня большой объём работы, Александр Самонов отлично сыграл. Много удалений – это эмоции. Просто у нас была четырехдневная пауза, и мы сразу попали под быструю команду, нужно было быстро принимать решения, быстро двигаться», – цитирует пресс-служба лиги Козлова.

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции (24 очка).