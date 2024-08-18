Тренер «Салавата» Козлов — о Тодде: «Он помогает партнерам раскрыть свои лучшие качества»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил адаптацию в команде нападающего Нэйтана Тодда.

— Тодд пока не заметен на площадке. У него затягивается адаптация?

— Вам кажется, что он не заметен, но по мне, он выполняет много работы, которая дополняет Хмелевского и Сучкова. Он помогает партнерам раскрыть свои лучшие качества, страхует их и выводит на хорошие позиции для атаки. Считаю, что у него все идет по плану.

В июне 28-летний канадец подписал контракт с «Салаватом». Соглашение с Тоддом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Тодд выступал за клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Он провел за команду 69 матчей и набрал 55 (19+36) очков.