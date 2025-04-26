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Сегодня, 13:12

Козлов: «Никакого конфликта с Ливо нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов опроверг конфликт с нападающим Джошем Ливо.

«До меня доходят слухи, что у меня с Ливо какой-то конфликт. Сразу скажу, что никакого конфликта нет. У Джоша повреждение, которое не позволяет ему играть. Когда он будет готов, тогда будет играть», — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.

Ливо пропустил 6-й и 7-й матчи второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака». В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец набрал 15 (2+13) очков в 12 матчах и является вторым бомбардиром лиги.

В полуфинальной серии «Салават» сыграет с «Локомотивом». Первая встреча пройдет в Ярославле 27 апреля.

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Джош Ливо
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
Кубок Гагарина
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