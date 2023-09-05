Козлов — о поражении от «Автомобилиста»: «Надо играть более дисциплинированно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

— Неплохой отрезками матч, во втором периоде контролировали шайбу в зоне атаки, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Были пару моментов для взятия ворот в первом и третьем периодах, но, чтобы побеждать такие команды, как «Автомобилист», надо играть более дисциплинированно. Много было удалений с нашей стороны.

— Не показалось, что команде не хватало нестандартных решений в атаке?

— Были неплохие моменты, может быть не хватает хладнокровия.

— Не показалась ли вам неудачной игра первой пары защитников Панина и Василевского? Тем более, что для Алексея это первый матч после перехода из «Автомобилиста».

— Да, они пропустили, но у них не было провальной игры. Выигрываем и проигрываем командой, они просто находились на льду, но в другое время они создавали моменты и оборонялись.

В следующем матче «Салават» 6 сентября встретится с «Ладой», «Автомобилист» днем позже сыграет с «Авангардом».