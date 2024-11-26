Козлов — о победе над «Северсталью»: «Важно было выиграть в день рождения «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).

— Тяжелый матч, но в таких играх проявляется самоотдача, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Соперник быстрый и атакующий, мы воспользовались контратакой, забили в большинстве, Александр Самонов здорово сыграл. Важно было выиграть в день рождения клуба.

— Низкая результативность команды. Видите ли в этом проблему?

— Не вижу. Мы взяли два очка. Последнюю неделю не забиваем много, но моменты есть.

— Информация по Джошу Ливо не обновилась?

— Вернемся в Уфу и посмотрим, как его состояние.

— Почему Григорий Панин пропускал матч?

— У него повреждение. Выбрали Хмелевского капитаном, он хорошо справился с этой ролью. Да, у нас много лидеров в команде, но выбрал Сашу.

— Как оцените игру Артема Набиева?

— Да, видна положительная динамика, он осваивается во взрослом хоккее. И Черный сделал результативную передачу, вся тройка сыграла хорошо. Мы смотрим, как молодые адаптируются. Пока Артем будет с нами.

После 28 игр «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.