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Сегодня, 00:13

Козлов — о победе над «Северсталью»: «Играли сконцентрировано с большим объемом работы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).

— Хорошее начало, хорошие скорости с первой до последней минуты, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Ребята прессинговали, Самонов провел 20-й матч на ноль в КХЛ. В концовке Алексей Василевский поймал на себя шайбу, это ключевой момент, когда команда играет друг за друга.

— Два раза сыграли с «Северсталью» на ноль. Как удалось сыграть так против атакующей команды?

— Хорошее действие всех игроков. Играли сконцентрировано с большим объемом работы. Все ребята молодцы.

— Не было Зоркина, что с ним?

— Ротация, готовится к следующему матчу.

— Вышли на первое место в Восточной конференции. Что оно означает для вас?

— Ничего. Да, это хороший показатель для команды, но еще играть и играть. Самое важное начнется в плей-офф.

«Салават Юлаев» (54 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (48) идет шестой на «Западе». У череповчан прервалась серия из шести побед кряду.

Источник: Сайт Салавата Юлаева
Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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