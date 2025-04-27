Козлов — о победе над «Локомотивом»: «Когда соперник начал накладывать смены, «Салават» выстоял»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (3:1).

— Первый матч всегда очень важный, команды присматриваются друг к другу, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Знали, что «Локомотив» хорошо играет в защите, у них габаритные игроки. Когда соперник начал накладывать смены, мы выстояли. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, которых было слышно.

— Вы говорили, что «Локомотив» без слабых мест. Выходит, нашли их?

— Мы не нашли слабые места, просто сделали акцент на том, где мы что-то можем создать.

— Насколько актуально было слово «терпеть» на лавке сегодня?

— Это было сразу перед серией, когда узнали, что сыграем с «Локомотивом». Не просто выигрывать с ними единоборства, но ребята старались играть в свой хоккей.

— Тодд, Ливо и Цулыгин могут появиться во второй игре?

— Будем смотреть, готовы они или нет. То, что они тренируются, — уже плюс.

«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Ярославле 29 апреля, начало — в 19.30 (мск).