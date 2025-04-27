Сегодня, 22:08
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (3:1).
— Первый матч всегда очень важный, команды присматриваются друг к другу, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Знали, что «Локомотив» хорошо играет в защите, у них габаритные игроки. Когда соперник начал накладывать смены, мы выстояли. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, которых было слышно.
— Вы говорили, что «Локомотив» без слабых мест. Выходит, нашли их?
— Мы не нашли слабые места, просто сделали акцент на том, где мы что-то можем создать.
— Насколько актуально было слово «терпеть» на лавке сегодня?
— Это было сразу перед серией, когда узнали, что сыграем с «Локомотивом». Не просто выигрывать с ними единоборства, но ребята старались играть в свой хоккей.
— Тодд, Ливо и Цулыгин могут появиться во второй игре?
— Будем смотреть, готовы они или нет. То, что они тренируются, — уже плюс.
«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Ярославле 29 апреля, начало — в 19.30 (мск).