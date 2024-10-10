Сегодня, 22:27
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).
— Очень важная для нас победа, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Сегодня провели целостную игру. Конечно, хотелось бы без удалений, которые были у нас в первом периоде. Но отмечу нашу игру в меньшинстве, потому что соперник обладает хорошим большинством. Саша Самонов здорово провел матч. Все играли отлично с первой до последней минуты. Большое спасибо нашим болельщикам, которые зачастую были громче фанатов хозяев. Было видно, что команда была готова с первых минут, но удаления ломают ритм игры. Когда мы играем 5 на 5, нам лучше показывать наш хоккей.
— Перед матчем вы перетасовали сочетания. Как вам такое решение?
— Да, мы перекинули связки, потому что не хватало голов в равных составах. Из этого мы и исходили. В принципе, все сегодня хорошо сработали.
— Вы заметили, что последние игры команда провела не слишком уверенно.
— Мы за 11 дней сыграли одну игру, поэтому нам было важно поймать свой ритм. «Спартак» — хорошая команда, тем более при поддержке своих болельщиков. Но нам удавалось выходить из прессинга.
— Как состояние Глеба Кузьмина?
— Мы все съездили к нему, большое спасибо сотрудникам больницы, они за Глебом присматривают. Он уже лучше, ходит. Ему было нелегко через все это пройти, но видно, что он возвращается прежним. Надеюсь, что Глеб скоро вернётся в Уфу и будет ближе с командой.
— Великолепная статистика по броскам. Это из-за перетасовки звеньев?
— Мы делаем акцент на том, чтобы ребята больше брали игру на себя. Игроки сегодня были более нацелены на бросок, отсюда и результат.
После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Нефтехимик
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|Ак Барс
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|Металлург Мг
|15
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|7
|Сал. Юлаев
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|7
|4
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|Адмирал
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|6
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|Лада
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|Авангард
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|5
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|Амур
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|Барыс
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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|16
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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|15
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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|14
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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|14
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Шабанов Максим
Трактор
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|14
|И
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
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Петан Ник
Ак Барс
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
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Летунов Максим
Торпедо НН
|14
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