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Сегодня, 01:07

Козлов — о поражении от минского «Динамо»: «По такой игре одно очко как за два»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3 ОТ).

— Хорошее начало с нашей стороны, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Забили два гола, затем начали невынуждено ошибаться в средней зоне, позволили «Динамо» создать моменты. Большой объем работы получили шесть наших защитников. Было видно, что с каждой минутой нам было все тяжелее и тяжелее. По такой игре и по потраченным силам сегодняшнее одно очко как за два.

— Снова вели 2:0, как и в первой игре. Чего в этот раз не хватило для победы?

— Не хватило третьего гола. Игра былая такая, соперник — быстрая команда, хорошо прессингует. Дома у нас было больше контроля шайбы в атаке.

— По сезону неплохое большинство, но бывает, когда мало бросаете. Сегодня был один или два броска в нескольких попытках. Почему так?

— Согласен, большинство должно делать разницу. У нас выходят лидеры, они должны выходить и решать вопрос.

«Динамо» набрало 21 очко за 19 матчей и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идет пятым на «Востоке» (25 очков после 20 игр).

27 октября минская команда сыграет против «Барыса», а клуб из Уфы 24-го числа встретится с «Торпедо».

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-nachali-ne-vynuzhdeno-oshibatsya-v-sredney-zone/
Виктор Козлов
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Салават Юлаев
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