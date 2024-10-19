Козлов — о поражении от «Трактора»: «Разницу сделали нюансы, мелочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

«Разницу сделали нюансы, мелочи. В таких матчах имеет значение большинство, меньшинство. У нас была самоотдача, характер, все ребята на 110 процентов работали и верили с первой до последней минуты. Достойно выглядел Семен Вязовой, он отыграл против команды с хорошим нападением и обилием бросков. Александр Самонов пропустил матч, потому что получил небольшое повреждение», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.

В ближайшем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 октября, а «Салават Юлаев» днем позже примет «Сочи».