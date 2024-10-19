Сегодня, 06:42
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).
«Разницу сделали нюансы, мелочи. В таких матчах имеет значение большинство, меньшинство. У нас была самоотдача, характер, все ребята на 110 процентов работали и верили с первой до последней минуты. Достойно выглядел Семен Вязовой, он отыграл против команды с хорошим нападением и обилием бросков. Александр Самонов пропустил матч, потому что получил небольшое повреждение», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
«Трактор» укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.
В ближайшем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 октября, а «Салават Юлаев» днем позже примет «Сочи».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|16
|10
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|16
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|16
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|9
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12