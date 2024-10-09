Козлов — о поражении от ЦСКА: «Было видно, что «Салават» потерял игровой ритм»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:2).

— Давно не играли. Проанализировали матч, неплохо выглядели, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Уже в первой смене могли забить. Создавали моменты, хорошо играли в меньшинстве, выстояли 12 минут. Вратарь соперника хорошо сыграл. Было видно, что потеряли игровой ритм. Через матчи наберем его. Уже скоро «Спартак». Готовимся к матчу.

— Юбилейный матч мог заволновать вашу команду?

— В конце прослеживался сумбур. Третье и четвертое звенья провели хороший матч. Была видна динамика, скорость. Хотели бы, чтобы все так играли.

— Для чего создали новые пары защитников?

— У нас травму Цулыгин получил. Поэтому пришлось делать изменения.

— Перед матчем у ЦСКА было второе большинство в КХЛ. Как удалось их остановить?

— Ребята молодцы. Выстоять 12 минут с ЦСКА — отличный показатель. Играли самоотверженно, по заданию.

— Как дела у Глеба Кузьмина?

— Мы завтра к нему в гости поедем.

ЦСКА одержал седьмую победу в нынешнем сезоне. Команда из Москвы набрала 17 очков за 14 матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 10 игр) занимает восьмую позицию на «Востоке».