Козлов — о поражении от «Металлурга»: «Салават Юлаев» провел хороший матч»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 ОТ).

«В целом, хочу сказать, что мы провели хороший матч. Готовились к «Металлургу», знали их сильные стороны — это быстрые нападающие, раскаты и контратаки. В принципе, нам этого удалось избежать. Было пару выпадов, но Александр Самонов и защитники сыграли хорошо. Много было позитивного. Могли забить в пятиминутном большинстве. Важный момент, но не получилось. Возможности у нас были.

Надолго ли выбыл Ливо? Определенных сроков пока сказать не могу. Не секрет, что Ливс — важная часть нашей команды, но, опять же, хочу сказать, что команда провела хороший матч. Сучков хорошо влился в сочетание с Хмелевским и Тоддом. Тройка Пименова хорошо контролировала шайбу и угрожала, также как и тройка Ефремова», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 34 очка за 25 игр и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимская команда прервала серию из трех побед подряд. «Металлург» после 29 встреч располагается на пятой позиции на «Востоке» с 31 баллом.