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Сегодня, 05:07

Козлов рассказал, что нужно «Салавату» изменить к следующему матчу с ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Позитивно, что мы нарастили темп в третьем периоде, заставили соперников обороняться, забили два гола. Ребята четко работали в обороне, старались не допускать ошибок в своей зоне, был хороший возврат нападающих. Не оставляли соперников один на один против защитника, из-за этого не было удалений. Что нужно изменить к следующему матчу с ЦСКА? Поверить в свои силы! В то, что мы тоже хорошая команда, с хорошими, качественными игроками. Нужно уважать соперника, но не слишком много его уважать», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.

ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 80 очков. «Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции с 69 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/03/509371.html
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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